SOKOTRA PÄEVIKUD | Jätkub seiklus maailma ühel eraldatumal saarel

„Sokotra päevikud“ on 10-osaline reisikiri rändaja ja matkajuhi Marioni kogemustest maailma ühel eraldatuimal saarel: Sokotral, Jeemenis. Marion on täna üks vähestest mitte-kohalikest, kes elab hooajaliselt sel vähetuntud India Ookeani saarel ning tutvustab giidina saart sinnarändajatele. „Sokotra päevikute“ 4. osa räägib reisijate poolt loodud reaalsustest, mis saare reaalsusega alati ei ühti. Reisipäevikute algusega saab tutvust teha SIIN . Sokotra pildipäevikutega saab reaalajas kursis olla SIIN .

On esimene päev minu uue grupiga saarel. Nad kõik on Venemaalt, enamus Moskvast. Hetkest, mil Venemaa Ukrainat ründas, on möödas napilt kaks kuud. Elan sel hetkel mingis arusaamas, et Venemaalt ei saagi üldse välja lennata. Saan teada, et osad lennufirmad lendavad aga edasi ning ühega neist tuli Sokotrale omapoolse grupijuhiga ka praegune grupp ning ostis meilt nädalase reisiteenuse endale sisse.