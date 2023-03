Eralennukite lendude arv Euroopas kasvas eelmisel aastal märkimisväärselt

Pandeemiast taastumine on aidanud ka lennusektoril taastuda. Viimasel kolme aastaga on eralendude arv kasvanud Euroopas pea viis korda. 2022. aastal tehti eralennukiga 572 806 reisi, selgub Greenpeace'i analüüsist. Populaarseimad lennu sihtkohad olid Nizza, Pariis ja Genf.

Analüüsis selgus, et eralennukite heitkogused, mis avaldavad keskkonnale suurt mõju, on Euroopas 2022. aastal enam kui kahekordistunud, ületades 550 000 Euroopa Liidu elaniku aastase süsinikdioksiidi heitkoguse inimese kohta.

„Eralennukite arvu murettekitav kasv on täielikult vastuolus kogu kliimateadusega, mis ütleb, et CO2 heitkoguseid tuleb kohe vähendada, et vältida täielikku katastroofi,“ ütles Greenpeace'i transpordikampaania „Liikuvus kõigile“ eestvedaja Klara Maria Schenk. Ta lisas, et naftatranspordi kohene vähendamine on hädavajalik, alustades saastavate eralennukite keelustamisest, millel pole kasutegurit, vaid koormavad keskkonda.