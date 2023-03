Heathrow’ lennujaama turvatöötajad alustavad 10-päevast streiki. British Airways tühistab üle 300 lennu

Heathrow’ lennujaama turvatöötajad alustavad 10-päevast streiki 31. märtsil. British Airlines vähendab neil päevadel lennugraafikut viie protsendi võrra. Päevas jääb lennufirmal ära umbes 32 lendu, 10 päeva jooksul tühistatakse üle 300 lennu.

Lennujaama turvatöötajad alustavad streiki õiglase palga nimel. Läbirääkimised ametiühingu Unite’i ja Heathrow’ vahel luhtusid eelmisel neljapäeval. Unite’i peasekretär Sharon Graham süüdistas Heathrow’ töötajaid selles, et nad maksavad lennujaama töötajatele madalat palka. Samal ajal saavad nii tegevjuht kui tippjuhid märkimisväärselt kõrgemat palka. Heathrow’ lennujaam märkis, et turvatöötajate palk on õiglane. Heathrow’ turvatöötajate palk on ametiühingu andmetel 24 000 naela (27 400 eurot) aastas.

British Airways on avaldanud kahetsust, et nad on pidanud tegema lennuplaanis kohandusi. „Oleme vabandanud klientide ees, kelle reisiplaane see mõjutab, ning oleme pakkunud võimalust lend ümber broneerida või saada raha tagasi,“ sõnas lennufirma pressiesindaja.

Ametiühing on hoiatanud võimalike pikkade järjekordade eest. „Streik põhjustab Heathrow’s häireid ja hilinemisi kogu lihavõttepühade perioodil,“ sõnas Unite’i piirkondlik koordinaator Wayne King. Lennujaam on öelnud, et neil on situatsiooniplaan, mis tagab lennujaama lahtioleku.

Streikivate turvatöötajate seas on ka neid, kes vastutavad lennujaama siseneva lasti kontrollimise eest. Lennujaama personal tuleb ümber paigutada teistest valdkondadest. See võib omakorda tuua kaasa pikemad järjekorrad.