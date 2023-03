Maailma õnnelikuimaks riigiks valitud Soome pakub turistidele võimalust osaleda tasuta õnnelikkuse meistriklassis

Kursus on mõeldud selleks, et aidata reisijatel leida oma „sisemine soomlane“.

„Meilt küsitakse sageli, kuidas me nii õnnelikud oleme. Usume, et see tuleb lähedasest suhtest loodusega ja maalähedasest eluviisist. See pole müstiline seisund, vaid oskus, mida saab õppida ja edasi anda,“ ütles Business Finlandi rahvusvahelise turunduse vanemdirektor Heli Jimenez.