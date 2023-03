Saksamaal on homme oodata reisikaost, mis puudutab ka Eestit

Tavaliselt väljub esmaspäeviti Frankfurdi suunas kolm lendu, kell 6:00, kell 13:45 ja kell 18:35. Münchenisse väljub samal päeval lend kell 12:55. Ühtegi neist lendudest homme ei toimu.

Ühepäevane streik tähendab, et töötajad liituvad Prantsusmaa ja Suurbritannia kolleegide meeleavaldustega. Loomulikult on põhjuseks palgad. Mõjutatud on ka mõned sadamad, kuid peamiselt lennu- ja rongireisid. Ametiühing Verdi soovib avaliku sektori töötajatele 10,5% palgatõusu.

Kaks suurt lennujaama on esmaspäeval suletud. Frankfurdi lennujaam on öelnud, et ka neil, kes soovivad seal ühelt lennult teisele minna, ei soovitata seda teha. Samuti jäävad selleks päevaks seisma kõik Deutsche Bahni rongid.

Verdi Hamburgi haru andis eile teada, et nad on streigist puudutatud ettevõtetega kokku leppinud, et õnnetuste, hädamaandumiste ning tervisega seotud lendudele nad takistusi ei sea.

„Mitut liini juba niikuinii mõjutab see, et töötajaid on puudu. Seda iga päev,“ ütles raudteetöötajate ametiühingu EVG juht Martin Burker neljapäeval. „Olukord muutub aina hullemaks, sest raudtee- ja transpordifirmad jooksvad järjest töötajatest tühjaks, kui nad ei ole valmis kohe palku märkimisväärselt tõstma.“

Mitmes Euroopa riigis on avaliku sektori töötajad viimastel nädalatel streikinud. Nad nõuavad inflatsiooni tõttu palgatõusu. Prantsusmaal on õli tulle valanud ka president Emmanuel Macroni pensionireform.