SOKOTRA PÄEVIKUD | Jätkub seiklus maailma ühel eraldatumal saarel

„Sokotra päevikud“ on 10-osaline reisikiri rändaja ja matkajuhi Marioni kogemustest maailma ühel eraldatuimal saarel: Sokotral, Jeemenis. Marion on täna üks vähestest mitte-kohalikest, kes elab hooajaliselt sel vähetuntud India Ookeani saarel ning tutvustab giidina saart sinnarändajatele. „Sokotra päevikute“ 3. osa annab ülevaate kauge saare poliitiliselt ajaloost ning esimesest kahest, väga erinäolisest, grupist. Reisipäevikute algusega saab tutvust teha SIIN . Sokotra pildipäevikutega saab reaalajas kursis olla SIIN .

„Miks need asjad siin kasvavad?“ küsib mu grupiliige üha suuremaks kasvavat raevu tagasi hoides. Tema pearätik on taaskord okaspõõsa okstesse kinni jäänud. „Kas sa tead, et Aafrikas saab loodust autost ka näha?!“