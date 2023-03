Frankfurdi lennujaam soovitab esmaspäeval sinna mitte lennata

Lennujaam hoiatab, et lennuliikluses on sel päeval oodata suuri häireid, kuna streigivad kõik lendude käimashoidmiseks vajalikud töötajad. Seetõttu peaksid kõik, kelle lend kas väljub Frankfurdist või on esmaspäeval sinna teel, mõtlema juba praegu alternatiivi peale, ka siis, kui seal on vaid ümberistumine.

Frankfurt am Maini lennujaam on üks Euroopa suurimaid ja oluline sõlmpunkt. See streik on üks paljudest, millega lennundussektor on pidanud mullu suvest saadik silmitsi seisma. Tüliküsimuseks on olnud pagasikäitlejate, turvatöötajate ja muu maapealse personali töötingimused ja -tasu.