Inetu juhtum. Nägemispuudega inimesed jäeti Tallinna-Helsingi laeval abita

Soomlane Heidi Torn ja tema viieliikmeline nägemispuudega seltskond võttis hiljuti ette reisi Eckerö Line'i laeval suunal Helsingi-Tallinn. Tagasiteel pidid sõbrad suunduma laeva restorani.

„Nägemispuudega inimesena on toidu leidmine liinil sageli keeruline või võimatu. Seetõttu helistasime enne kruiisi algust laeva müügiosakonda ja palusime personali abi toidu leidmisel ja võtmisel. Laeva klienditeenindaja kinnitas telefoni teel, et saavad abi pakkuda,“ rääkis Torn MTV uudistele.

Restoran keeldus abi pakkumast

Rahulolevana suundus seltskond laeva restorani. Sissepääsu juures tervitas personal kliente, kontrollis broneeringut ja juhatas seltskonna söögilaua juurde.

„Siis teatas meile üks restorani töötaja, et lubatud abi ei saa nad pakkuda, sest neil ei ole sellist teenust,“ ütles Torn, kelle sõnul kinnitas klienditeenindaja, et ta ei olnud neile lubatust kuulnudki.

„Me ei vajanud toitlustamist, vaid ainult seda, et üks inimene ütleks meile, millises järjekorras toit on, ja aitaks vähemalt ühel meie seltskonnast soovitud toitu võtta. See oleks võtnud paar minutit, kuid vastus oli ikka ei,“ rääkis ta.

Kui seltskond soovis koostada toimunu kohta kirjaliku kaebuse, anti neile ette juhised liikumispuudega inimeste tingimuste kohta. Need nägid ette, et piiratud liikumisvõimega isikut peab aitama isiklik abistaja, kes neid reisil saadab.

„See on aga täiesti vale, sest nägemispuudega inimesed ei ole liikumispuudega. Seega ei kehtinud direktiiv meile,“ leidis laevareisija. „Kas puudega inimest ei tohi aidata?“ küsis ta.

„Kogu intsident jättis väga ebameeldiva tunde. Laeva personal leidis, et tegemist oli kommunikatsiooniprobleemiga. Meie aga tundsime, et meie gruppi ei kuulatud. See pidi olema minu elu parim kruiis, kuid see osutus halvimaks.“

Eckerö Line'i turundus- ja kommunikatsioonidirektori Ida Toikka-Everi sõnul on intsident väga kahetsusväärne.