Endine Finnairi töötaja väidab, et ettevõte palkas suvetöölisi rindade suuruse järgi: see kriteerium on olnud aastaid

„Kandidaatide üle arutleti ebasobivalt. Poiste seas on kehasuuruse kriteeriumi üle vabalt diskuteeritud,“ ütles ta ja lisas, et arutelud noorte suvetöötajate üle olid sageli ebaprofessionaalsed.

Teine Iltalehtiga rääkinud endine Finnairi töötaja töötas ettevõttes mitu aastat. Ta esineb loos anonüümselt teema tundlikkuse tõttu, kuid tema identiteet on Iltalehtile teada. Ta kinnitab, et töötajate kehaosadega seotud kriteeriumi arutati juhatuses. Ta ei oska öelda, kas see kriteerium on ka tegelikult mõjutanud värbamisotsuseid.

Eskolini sõnul arvas ta algul, et tegu on halva naljaga, kuid seda mõeldi tõsiselt: „Kriteeriumiks on rindade suurus. Töö on lõbusam, kui sind ümbritsevad ilusad tüdrukud.“ Intsident juhtus 2018. aastal.

Eskolin ütles, et ta kõndis Finnairi kontori koridoris, kui kaks osakonnajuhatajat hüüdsid talle konverentsisaalist, et töötavad läbi suvetöötajate tööavaldusi. Nad ütlesid talle: „Me oleme siin selleks, et valida suvetöötajaid, ja koledad on juba välja võetud.“

Finnair Kitcheni organisatsioon on viimastel aastatel palju muutunud, näiteks on alates 2019. aastast vahetunud peaaegu kogu juhtkond.

Noorte naiste välimuse üle arutleti viisil, kes näeb milline välja, kes saab keda ja kes saab parema töö. Eskolin ütles, et ta nägi, kuidas osakonnajuhatajad olid taotlused kolme erinevasse virna järjestanud.

Väikeste rindadega naise tööavaldus lükati koheselt tagasi

Ebameeldivad taotlused ja need, mida osakonnajuhatajad pidasid „koledateks“, läksid otse tagasilükkamisele, neid ei võetud isegi arvesse. Vestlusele kutsuti need, kelle foto võimaldas hinnata nende rindade suurust. Kolmandasse virna jäid avaldused, mille pildist ei olnud võimalik järeldada rindade suurust, kuid mille põhjal võis oletada, et isikul on suured rinnad. „See peab olema nali. Kas te tõesti reastate töötajaid nende rindade suuruse järgi?“ küsis Eskolin neilt.

Selle peale ütlesid osakonnajuhatajad, et „sa ei taha ju ka koledaid töötajaid“. Eskolin vastas, et see on ebaseaduslik ja vastik ja et ta lahkub. Vaatepilt sellest, kuidas meessoost juhid kohvikus istudes noorte tüdrukute pilte analüüsisid, oli Eskolini jaoks äärmiselt vastik.

Kolmas Iltalehti poolt küsitletud endine Finnairi töötaja esineb juhtumi tundlikkuse tõttu samuti anonüümselt, ka tema isik on Iltalehtile teada. Tema sõnul võib olla tõenäoline, et hooajatöötajad valiti välja rindade suuruse alusel.

Ta töötas samas osakonnas mitu aastat. Tema sõnul oli osakonnas levinud mürgine ja alandav huumor, eriti meeste ja ülemuste vahel. „Ma arvan, et selline käitumine on väga tõenäoline. Ma tean, keda nad mõtlevad. Nende üldine esinemine, mürgine ja kohutav huumor ja see, millised tüübid nad on. Ma võin olukorda ette kujutada,“ ütles ta.

Finnair Kitcheni juht Nieminen ütles, et Finnair on algatanud väidete uurimiseks sisejuurdluse. „Seda on väga murettekitav ja kurb kuulda. Mind ei ole kunagi varem sellisest käitumisest teavitatud,“ ütles ta ja lisas, et on küsitlenud teemaga seoses endiseid osakonnajuhatajaid. Ka nemad ei ole väidetavalt sellisest käitumisest teadlikud.