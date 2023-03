Edinburghi laevatehases vajus laev ümber. Viga sai mitukümmend inimest

Täna toimus Edinburghi laevatehases õnnetus pärast seda, kui uurimislaev Petrel tuli lahti kuivdokis olevast kinnitusest. Sotsiaalmeedias on jagatud pilte, kus on näha, kuidas 3000 tonni kaaluv laev on 45-kraadise nurga all kaldus.

Šoti kiirabi teatas, et õnnetus toimus täna hommikul. Sündmuskohale saadeti viis kiirabiautot, kiirabilennuk, erioperatsioonide meeskond ja kolm parameedikuterühma. Haiglasse toimetati 15 inimest, 10 inimest said abi kohapeal ega vajanud haiglaravi, lisas pressiesindaja.

Inimestel on palutud mitte pöörduda Edinburghi haigla erakorralise meditsiini osakonda, välja arvatud juhul, kui tegemist on hädaolukorraga. Šoti politsei on kutsunud avalikkust üles piirkonda vältima, et võimaldada päästeteenistustele juurdepääs õnnetuspaigale.

Šoti meremeeste ühing teatas, et toetab õnnetusest mõjutatud inimesi. „Meie mõtted ja palved on kõigi nendega, keda tänane õnnetus mõjutas. Kahjuks on paljud saanud tõsiseid vigastusi. Minu mõtted on kõigi kannatanutega ja soovin neile kiiret paranemist,“ sõnas Edinburghi linnavolikogu juht Cammy Day.

Laev oli tugeva tuule tõttu kaldast eemale liikunud. Forth Portsi pressiesindaja sõnul toimus vahejuhtum laeva rentniku Dales Marine Services’i rajatises.

76 meetri pikkune laev paigutati 2020. aastal pikaajalisse sildumispaika. Pärast seda pole laeva kasutatud. Varem kasutati laeva laevahukkude ja sõjahaudade süvaveeotsinguteks.