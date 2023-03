Baltic Princessi laev seisab Turu sadamas kolmandat päeva. Täna õhtul väljub laev graafikujärgselt

Tallink Silja kommunikatsioonijuhi Marika Nöjdi sõnul on tõenäoline, et laev väljub sadamast täna õhtul. Eile õhtul testiti dokkimise käigus uuendatud automaatikasüsteemide toimimist ja jõuti järeldusele, et kõik seadmed on töökorras, seega saab laev täna taas graafikujärgselt väljuda. Ettevõte on olnud ühenduses reisijatega, kelle reisid on eelnevatel päevadel tühistatud. „Need, kes on pidanud tegema plaanilise reisi Rootsi, on püüdnud kasutada teiste laevafirmade teenuseid,“ sõnas Nöjd, lisades, et ärajäänud reisid hüvitatakse või pakutakse võimalust registreerida reis ümber tasuta.