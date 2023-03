Mitmetel lennufirmadel puudub 13. istmerida. Miks see nii on?

Kristlike pühakirjade kohaselt oli Juudas Iskariot 13. külaline viimasel õhtusöögil. Maiade kalendris ennustati, et 13. baktun langeb kokku 2012. aasta maailmalõpuga. Ühe legendi kohaselt nautisid 12 jumalat Valhallas pidu, kui Loki saabus sinna kutsumata ja tema õhutusel lasi üks külaline teise maha. Numbri 13 negatiivsed assotsiatsioonid tulenevad selle positsioonist pärast 12, mida sageli peetakse õnnelikuks numbriks.

Ryanair, Air France, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qatar Airlines, Emirates, KLM ja Iberia on mitmetel lennukitel jätnud vahele 13. istmerea. Sama on teinud ka Lufthansa. United Airlinesil puuduvad istmeread 13 ja 14.

2016. aastal läbi viidud uuringust selgus, et umbes 17 protsenti reisijatest tunnevad end paremini, kui nad saavad enne istekoha võtmist lennukit väljastpoolt puudutada, mis on seotud ebausuga. 13. kuupäevadel on mitmete lennufirmade lennupiletid odavamad.