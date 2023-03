Avaldati nimekiri maailma õnnelikuimatest riikidest. Soome on esikohal

Soome valiti kuuendat aastat järjest maailma õnnelikumaks riigiks. Maailma õnnelikkuse aruanne, mille koostab ÜRO ülemaailmne algatus Sustainable Development Solutions Network, avaldatakse igal aastal 20. märtsil, mil tähistatakse rahvusvahelist õnnelikkuse päeva.

Uuringus palutakse vastajatel hinnata oma elu, kus parim võimalik elu on 10 ja halvim võimalik 0. Need eluhinnangu tulemused seotakse erinevate eluteguritega: SKP elaniku kohta, sotsiaalne toetus, oodatav tervislik eluiga, vabadus, suuremeelsus ja korruptsioon.

World Happiness Report 2022 edetabel;

1. Soome

2. Taani

3. Island

4. Iisrael

5. Madalmaad

6. Rootsi

7. Norra

8. Šveits

9. Luksemburg

10. Uus-Meremaa

Eesti on tabelis 31. kohal. Maailma kõige õnnetumate riikide hulka kuuluvad Liibanon ja Afganistan. Maailma õnnelikkuse aruanne on saanud ka kriitikat. USA mittetulunduslik uudisteorganisatsioon The Intercept teatas 2021. aastal, et Araabia Ühendemiraadid rahastasid aruannet vähemalt 3 miljoni dollariga.

Tänavuse õnnelikkuse raporti autorid märkisid inimkonna vastupidavust vaatamata aastatepikkustele kriisidele. „Tänavune aruanne sisaldab mitmeid huvitavaid aspekte, kuid üks, mis minu arvates on eriti huvitav, on seotud pro-sotsiaalsusega,“ selgitas psühholoogiaprofessor ja aruande autor Laura Aknin. „Teist aastat näeme, et igapäevase headuse erinevad vormid, nagu võõra inimese aitamine, heategevus ja vabatahtlik töö on ületanud pandeemia-eelse taseme.“

Aruandest selgus, et kuigi Venemaa sissetung on avaldanud negatiivset mõju Ukraina rahva heaolule, on see tase üllatavalt madalam kui pärast Kremli 2014. aasta sissetungi Krimmi. Samal ajal on ukrainlaste vastastikune usaldus ja ühtsus saavutanud rekordiliselt kõrge taseme.

„See on osaliselt tänu erakordsele kaasatundmise suurenemisele kogu Ukrainas, nagu näitavad andmed võõraste abistamise ja annetuste kohta,“ ütles Oxfordi ülikooli heaolu uurimiskeskuse direktor Jan-Emmanuel De Neve.