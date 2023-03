Kaks India pilooti said lennukeelu pärast kokpitis ohtlikult asetatud joogitopsist tehtud foto avaldamist

Fotot on jagatud laialdaselt sotsiaalmeedias. Fotol on näha saiakesi ja SpiceJeti logoga kohvitassi, mis on asetatud ilma kaaneta toolide vahel olevale konsoolile. Juhtum on tekitanud pahameelt lennundusringkondades.

Lennundusohutuse ekspert Mohan Ranganathan sõnas Twitteris, et keskne pjedestaal pole laud ning ka väiksema turbulentsiga on oht, et jook läheb ümber ning rikub lennusüsteeme. „See on kriminaalne tegu.“ India lennufirma endine operatsioonijuht Shakti Lumba märkis CNN-ile, et kõik piloodid on teadlikud ohtlikkusest, mida võivad kaasa tuua kokpitis ümber läinud vedelikud.

SpiceJeti pressiesindaja sõnas The Times of Indiale esitatud avalduses, et mõlemad piloodid on kuni uurimise läbiviimiseni eemaldatud töötajate nimekirjast. „SpiceJetil on ranged eeskirjad toidu tarbimise kohta piloodikabiinis, mida järgib kogu lennumeeskond,“ ütles pressiesindaja. The Hindu andmetel uurib juhtumit ka India tsiviillennunduse peadirektoraat.

India lennundusreeglid lubavad pilootidel piloodikabiinis süüa ja juua, kuid see on pandud paika kindlate reeglitega, näiteks peavad joogitopsidel olema kaaned. Kuuma joogi sattumine kesksele pjedestaalile võib põhjustada tehniliste seadmete ülekuumenemist, halvemal juhul kogu süsteemi väljalülitamist.