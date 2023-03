Täna ei välju mitmetest Saksamaa lennujaamadest lende seoses töötajate streigiga

„Lennujaama julgestustöötajate hoiatusstreigi tõttu ei toimu Berliini lennujaamast ühtegi ärilendu. See võib mõjutada ka saabuvaid lende,“ teatas lennujaam oma kodulehel. Tühistatud on umbes 200 väljuvat lendu ja see mõjutab pea 27 000 reisijat. Tänane Tallinnast väljuv lend Berliini on samuti tühistatud.