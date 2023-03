Viis ootamatut paika suvepuhkuse veetmiseks

Kaunis ja metsik Costa Brava

Ka maitseelamusteks on Costa Brava ideaalne koht. Kohalik köök on tuntud oma mitmekesiste kohalike ja looduslike maitsete poolest. Muuhulgas saab piirkonnas maitsta suurepäraseid mereande, näiteks Palamose krevette, mis on kvaliteetsed ja väga maitsvad. Kindlasti tasub ära proovida ka Kataloonia kalahautis ja traditsioonilised suupisted tapas'ed. Lisaks soovitame mekkida Hispaania veine, mille valik on sealkandis külluslik.

Costa Brava on suvel väga populaarne, kuna see on ka kohalike puhkusepaik. Seega, kui plaanid seda külastada suvisel ajal, valmistu ja broneeri reisid varakult. Juulis-augustis on seal kõrvetavalt kuum, hinnad kõrgemad, rahvahulk suurem. Kevad, sügis ja talv on aga Costa Braval puhkamiseks suurepärased ajad, sest ümberringi pole nii palju rahvast ja temperatuurid on meeldivad. Kuigi kindlasti on Hispaanias mõnus veeta lühipuhkust, tasub uurida ka pikemate pakettide kohta, sest need ei ole enamasti üldse palju kallimad ja pikemat puhkust väärime me ju kõik!