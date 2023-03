Eesti pere matkaauto varastati Saksamaa reisil. Välja on pandud kopsakas vaevatasu

Varguse avastades teavitas pere koheselt Saksamaa politseinike. Kuna Poola piir on veekeskusest umbes100 kilomeetri kaugusel, arvatakse, et vargad suundusid autoga just sinna poole.

„Samuti nagu meil, meie lähedastel, juristidel ja veekeskuse turvameeskonnal, on ka politseil kaudne arvamus, et tegemist on „etteplaneeritud kuritegevusega või tellimustööga“. Arvatakse, et meid jälgiti ja meie kohta tehti „uurimustööd“ alates 24.02 kui esimese öö Varssavi lähistel tankla parklas ööbisime,“ kirjutab pere oma postituses.