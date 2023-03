Treviso – ehe ja elav Itaalia linn

Miks lennata Trevisosse? Tõsise Itaalia-entusiastina vastaksin, et mis küsimus see selline on! Põhjuseid on palju, kust me alustame? Aga tõsisemalt rääkides – paljude jaoks on Treviso lennujaam muidugi eelkõige värav Veneetsiasse, ent see oleks väga lihtsustatud lähenemine. Treviso ise on ehe ja elav Itaalia linn ligi 84 000 elanikuga, mis ei püüa küll turistidele külje alla pugeda, ent kus jätkub avastamist küll ja veel. Erinevalt Veneetsiast ei sõltu see linn turismist – te ei leia siin kobaras turistipoode, täis erinevaid külmkapimagneteid ja muud kraami, vaid lihtsa Itaalia linna, kus kohalikud oma igapäevaseid asju ajavad.