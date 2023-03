Kreeka – temasse armumiseks läheb kõigest silmapilk

Kreeka algab Ateenast ja põhjusega, sest oli maa tähtsaim linn juba esimesel aastatuhandel enne Kristuse sündi. Ateena linnriiki mäletatakse tippkultuuri, kaubanduse ja demokraatia kantsina ning kes tahab kasvõi korra kaasaegse maailmakorralduse ja filosoofia lätetel viibida, peab Kreeka pealinnas kindlasti ära käima. Mis on seda lihtsam, et Tallinnast lahutab Ateenat vaid mõnetunnine otselend.

Aristoteles, Platon ja Sokrates tundsid end siin hästi ning nende kohalolekut on Ateenas siiani tunda – olgu siis maailma vanima ehk Dionysose teatri varemete juures või sellest lühikese jalutuskäigu kaugusel paiknevas Ateena akropolis, mille peaaegu maagilist suursugusust on võimalik vaid kohapeal tunnetada.

Ateena kultuuririkkail tänaval liikudes on lihtne kogeda, kui arenenud ja kaasaegses mõttes ettenägelik iidne Kreeka oli. Üks oluline asi oli Antiik-Ateenast ometi puudu ja see oli lennujaam. Tänapäeval on moodne õhuvärav aga olemas ja õnneks maandub Aegean Airlinesi Tallinna–Ateena otselend varahommikul, mis võimaldab eesti inimestel „hommikuse lainega“ pea kolmekümnesse sihtkohta Kreekas edasi lennata. Vapustavaid paiku on Kreekas lugematult ning kes ühelt reisilt lisaks kultuurile päikest ja D-vitamiini otsib, leiab mõlemad kerge vaeva ja lihtsa ümberistumisega.

Tuntumad Kreeka saared on mõistagi Kreeta ja Rhodos (mõlemale saarele viib Tallinnast airBalticu otselend). Kreeta on tuttav ilmselt igale eestlasele ja mõistagi on sinna mineku põhjusi rohkem kui jalustrabavad rannad. Kreeta põhjakaldal asub mitu linna. Neist suurim on 200 000 elanikuga Irákleio (tuntud ka kui Iraklion; kus tegutseb ka saare vilkaim lennujaam), lääne poole jääb maaliline Chaniá ja nende vahele Réthymno, mis on oma 35 000 elanikuga küll mõnevõrra väiksem, kuid seda hubasem.

Rhodos on eestlaste seas sama armastatud. Koguni sedavõrd, et saarele on pühendatud eestikeelne veebileht Rhodos.ee, kust iga huviline rohkelt infot leiab.