Horvaatia – piltilus ja ehe

Horvaatia on kujult piklik ja rendiautoga hästi läbitav – kõik on justkui ühes kohas ning suuremate vaatamisväärsuste külastamiseks pole vaja päevi kulutada. Üks võimalus mööda Horvaatiat liikuda on käänuline ja kaunite külakestega palistatud rannaäärne tee, millelt avanevad merevaated on väärt ajakulu, mis seda trassi pidi liikudes paratamatult kaasneb. Kes aga soovib riigi ühest otsast teise kiiremini jõuda, võib kasutada sisemaal kulgevat kiirteed.

Eestlaste jaoks on tuntuim Horvaatia linn ilmselt Dubrovnik – küllap osaliselt seetõttu, et sinna lendas omal ajal ka meie oma Estonian Air, sellest suvest aga lennutab kohale airBaltic. Dubrovnik sai iseseisvussõja käigus kõvasti kannatada ja on hiljem taastatud – ühest küljest tunneb külaline siin end kui tõeliselt iidses keskkonnas, teisalt on see iidsus „uus“ ehk hiljuti taastatud. Jalutuskäik ligi kahe kilomeetri pikkusel linnamüüril on vapustav kogemus isegi siis, kui muuseumite ja muude ajalooliselt oluliste hoonete külastamine vahele jätta. Kindlasti tasub aga peatuda frantsisklaste kloostris asuvas Euroopa vanimas apteegis ja botaanikahuvilise kohustuslik peatuspaik on Dubrovniku lähedal asuv maailma vanim arboreetum. Arhitektuuriliselt on kogu Horvaatia tähelepanuväärne ja Dubrovnik on suuteline ka kõige ükskõiksema külalise endasse kirglikult armuma panema.