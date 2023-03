Veebruar tõi suursaartele suure reisijate arvu kasvu

„Veebruar oli TS Laevades väga töine, õnneks saime kõik reisid vaatamata heitlikele jää- ja ilmastikuoludele edukalt ning graafikus püsides tehtud,“ võtab kuu kokku TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer.



Randveer täpsustab, et 2023. aasta veebruaris teenindasid TS Laevad kahel liinil kokku 113 427 reisijat ja 57 193 sõidukit. Mullu veebruaris teenindati veebruaris 96 175 reisijat ja sõidukeid oli üle 53 tuhande. Siiski tõdes Randveer, et on olnud töökamaidki veebruareid, täpsemalt 2020. aastal ning nii jääb toonane rekord küll püsima aga seekordne tulemus jääb siiski vaid väga napilt alla.