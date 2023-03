Helsingi lennujaam pälvis uhke tiitli

„Oleme projekteerinud ja ehitanud Helsingi lennujaama uuendatud terminali reisijatele. Usume, et meil on õnnestunud välja arendada lennujaam, mis teenindab mitmekülgselt erinevate reisijate vajadusi ja parandab reisimise sujuvust,'' ütles Finavia tegevjuht Kimmo Mäki. Ta lisas, et tänab igat töötajat suurepärase klienditeeninduse eest, mis on aidanud Helsingi lennujaamal tiitel võita.