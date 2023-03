Kuulsad Veneetsia kanalid on veest tühjad

Põua põhjuseks on suuresti Veneetsias nädalaid kestnud kuiv talveilm, mistõttu vihma pole praktiliselt sadanudki. Kuid põuale on kaasa aidanud ka kõrgrõhkkond, täiskuu ja merehoovused.

Traditsiooniliste gondlite ja veetaksode tööd on mõjutanud linna äärmiselt madal veetase. Põud mõjutab ka linna elutähtsaid veekiirabiautosid, mis liiguvad mööda veekanaleid. Üle kogu Itaalia on talve jooksul olnud sademete vähesus, eriti riigi põhjaosas. Alpides on lund tavapärasest poole vähem. Itaalia pikimas, Po jões on sellel talvel 61% vähem vett kui tavaliselt.