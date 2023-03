Euroopa Liidu riigid hakkavad järgmisel aastal turiste maksustama

Eesmärk julgeoleku tugevdamine

Teine eesmärk on vähendada piiriületuse ooteaegu ja seda lihtsustada. Lisaks on eesmärk lühendada ooteaegu, muutes piirihalduse julgeolekutöötajate jaoks lihtsamaks ja tõhusamaks reisijate läbivaatus Euroopa Liidust saabumisel ja sealt lahkumisel.

Infrastruktuur ei ole piisav

Veebilehe Etias.com andmetel on ETIAS-i käivitamise hilinemise põhjused tõenäoliselt seotud koroonapandeemiast tingitud häiretega. Samuti on põhjuseks mitmete lennujaamade, sadamate, raudtee- ja maismaaületuskohtade rahastamisega seotud probleemid, millel lihtsalt ei ole praegu infrastruktuuri, et käsitleda andmeid, mis kataksid uue süsteemi nõudmisi. Eurostar, Eurotunnel ning teised operaatorid ja teenusepakkujad on väljendanud muret selle pärast, et nad ei suuda koguda näo- ja sõrmejälgede andmeid ETIAS-esse sisenemiseks.