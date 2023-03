Nunnumeeter põhjas! Türgi maavärina rususid koristada aidanud päästekoerad said nautida esmaklassilist transporti

Päästekoerad said reisil Türki ja tagasi istuda Turkish Airlinesi äriklassis.

„See oli vähim, mida me teha saime, et näidata oma tunnustust nende kangelaslike koerte siirastele jõupingutustele,'' ütles Turkish Airlinesi esindaja. Ta lisas, et päästekoerad tulid appi erinevatest riikidest üle terve maailma.