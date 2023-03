FOTOD | Vaata, millist fantastilist vaheldust meie pikale talvele võib pakkuda reis Egiptuse kuuma päikese alla

Ometi on elu-olu Egiptuses midagi hoopis muud kui meil. Kui oled kuurortides, näed küll ainult turiste, kuid kui sõidad natukene ringi, näed kõike muud ka. Väga suur osa egiptlasi töötab farmeritena (tuhandete aastatega polegi selles riigis midagi väga palju muutunud) ja nende kuusissetulek on väiksem kui meie miinimumpalk... On täiesti tavaline, et üks sisemaal maapiirkonnas elav egiptlane ei jõua oma elu jooksul kordagi Punase mere äärde, sest riik on suur, maa mere äärde on pikk ja lihtsalt pole rahalisi vahendeid, et sellist puhkust ette võtta. Hurghada hotellides võib siseturiste küll näha, kuid need on ikka ainult rikkad egiptlased, kes seda endale lubada saavad. Meie giid rääkis meile, et on palju egiptlasi, kes nimetavad oma eluunistuseks kord Punast merd näha. Reisimine välismaale ei tule nende seas kunagi isegi jutuks, sest see on madalapalgalise farmeri jaoks juba täielik utoopia.