Eesti riiklik lennundusgrupp Nordic Aviation Group AS lõpetas majandusaasta kasumis

Müügitulu kasvas eelmisel aastal 51% ning ulatus 90.6 miljoni euroni. Ettevõte suurendas eelmisel aastal lennukiparki kahe lennuki võrra ning võttis kasutusele oma esimese Airbus A320 lennuki, millega pakutakse lennuteenust teistele lennufirmadele ja tuuroperaatoritele. Nordic Aviation Group opereerib lende kahe lennufirma Xfly ja Nordica brändi all ning teostab keskmiselt üle 100 lennu päevas. Tallinnast teenindatakse Stockholmi liini SASi tellimusel ja erinevaid tšarterlende.

„Vaatamata kasvavatele väljakutsetele maailma majanduskeskkonnas ja Venemaa agressioonile Ukrainas, mis on mõjutanud kogu lennundussektorit laiemalt, saavutasime 2022. aastal head finantstulemused. Oleme samal ajal tegelenud intensiivselt inimeste värbamisega, et toetada grupi kasvuplaane ja muutnud edukalt ka Nordica ärimudelit, mis võimaldab alates eelmisest aastast pakkuda teistele lennufirmadele lennuteenust 180-kohaliste Airbus A320-tüüpi lennukitega,“ kommenteerib grupi finantsjuht Eteri Harring lennufirma finantstulemusi ja tulevikuplaane.

„Sel aastal oleme sõlminud juba järgmised pikaajalised koostöölepingud. Kokku on lepitud selge koostööraamistik Marabuga, mille alusel pakume uuele lennufirmale mitmesuguseid tugiteenuseid, ning lisaks alustame koostööd Cyprus Airways’ga eeloleval suveperioodil,“ kommenteeris arenguid ettevõtte tegevjuht Jan Palmer ning lisab, et koostööpakkumisi on Eesti lennufirmal täna rohkem kui suudetakse vastu võtta.