Helsingi spaa kaebab Viking Line’i kohtusse ja nõuab laevaga rammimise eest mitu miljonit eurot

Viking Gabriella oli 12. jaanuaril 2022 Katajanokka terminalist lahkumas Stockholmi poole, kuid kaotas juhitavuse ja triivis vastu kaid ja Allase vabaõhuspaad. Kokkupõrke käigus said kahjustada muul, mitmed kail asunud hooned ja ka Allase saunahoone. Allas Sea Pool on hinnanud, et kahju suurus oli kokku üle viie miljoni euro, kuid nad nõuavad Viking Line’ilt kohtus kolm miljonit.

Allas Sea Pool esitas kahjunõude Viking Line’ile juba mullu pärast õnnetust, kuid Viking Line eitab igasugust süüd. Allase juhatuse esimees Raoul Grünstein sõnas, et on uskumatu, et turvalist sõitu reklaamiv börsiettevõte (Viking Line – toim) ei vastuta kahjude eest, mille põhjustas nende kontrolli alt väljunud laev.

Allas Sea Poolis remonditööd veel käivad. Eelmisel suvel ajutiselt püstitatud saunad on endiselt kasutusel ning uued peaksid valmima selle aasta jaanipäevaks. Grünsteini sõnul mahub ajutistesse saunadesse vaid kolmandik inimesi võrreldes algse saunahoonega, nii et õnnetusel on ettevõttele ka selge majanduslik mõju.

Viking Line’i tegevjuht Jan Hansen ütles ajalehele, et ettevõtte seisukoht on endiselt, et kokkupõrge oli puhas õnnetus ja ei tulenenud nende hooletusest. „Aga kui kohus leiab teisiti, katab selle summa meie kindlustus,“ lisas ta.

Viking Gabriella kaotas juhitavuse ilmselt elektrikatkestuse tõttu. Juhtumit uurinud õnnetusjuhtumite uurimisele keskendunud ettevõte Otkes nentis, et õnnetuse võisid põhjustada sadamas valitsenud jääolud, mis viisid laevas elektri kadumiseni.