Tallinna lennujaama reisijate arv on taastunud koroonaeelse tasemeni

Veebruaris toimusid Tallinnast regulaarlennud 32 sihtkohta ja lendude keskmine täitumus oli 70%. Kõige rohkem, ligi 50% reisijatest, lendas suurematesse sõlmjaamadesse - Helsingisse, Riiga, Frankfurti, Stockholmi ja Varssavisse. Neile järgnesid London, Milano ja Istanbul.



AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Anneli Turkini sõnul on veebruarikuu reisijate number rõõmustav. „Kõrge inflatsiooni ja suurte küttekulude taustal on meil hea meel näha, et jätkuvalt leitakse võimalusi reisimiseks. Tallinna lennujaama lennuliiklus on taastunud praktiliselt koroonaeelse tasemeni olukorras, kus meil on endiselt puudu lennud Ukraina, Valgevene ja Venemaa suunal, mis varasemalt moodustas ligi 10% meie reisijate arvust,“ selgitas Turkin.