Tartu V Spast leiti ohtlik bakter. Kui käisid seal viimase paari nädala jooksul, peaksid hoolega oma tervist jälgima

Terviseamet Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht kinnitas, et niipea kui Terviseamet sai kinnituse Legionella bakteri suures koguses esinemisele, teavitati nii Kvartali keskuse kui ka V Spa esindajaid ning teenuste pakkumine veekeskuses peatati. „Täna võtame veelgi laiemalt proove ja üritame välja selgitada saastumise ulatuse, seejärel viib V Spa läbi kloorišoki koos boilerite temperatuuri tõstmise ja kõikvõimalike kohtade täiendava puhastusega. V Spa saab avada külastajatele uksed pärast seda, kui proovide tulemused on normpiirides,“ selgitas Luht.

Terviseamet soovitab inimestel, kes on viimase kahe nädala jooksul külastanud Tartu V Spad, jälgida tähelepanelikult oma tervislikku seisundit. Haigus algab tavaliselt kõrge palaviku, kuiva köhaga, hingelduse, külmavärinate, peavalu ja lihasevaluga. Kui paari nädala jooksul pärast spaa külastamist tekivad respiratoorsed sümptomid, siis võtke ühendust oma perearstiga. Kindlasti juhtige tähelepanu sellele, et olete külastanud V Spad, kus tuvastati Legionella bakter. Sümptomid ilmnevad üldiselt kaks kuni kümme päeva pärast nakatumist, kuid see aeg võib pikeneda kuni kolme nädalani.

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna nõunik Irina Dontšenko sõnul on legionelloos ägeda kulu ja bakteriaalse päritoluga nakkushaigus, mille põhihaigusvormiks on kopsupõletik. „Tegemist on respiratoorsete sümptomitega kulgeva haigusega. Legionella ei põhjusta üldjuhul kõhuvaevusi ega oksendamist,“ selgitas ta ja lisas, et haigus ei levi inimeselt inimesele.