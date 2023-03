FOTOD | Kas oled kunagi näinud midagi nii vana? 4000 aastat vana Karnaki templikompleks Luxoris peidab põnevaid saladusi

Luxorit on nimetatud ka maailma suurimaks vabaõhumuuseumiks, sest sellel linnal, mis kandis kunagi Ülem-Egiptuse pealinna Teeba nime, on ette näidata nii mõndagi. Lisaks Karnaki templikompleksile on siin kuulsaimad ajaloomälestised Kuningate Org ja kuninganna Hatšepsuti tempel.



Khaled, meie giid Luxoris on ajalooprofessor ja ise siin Luxoris kõvasti ajaloolisi mälestisi liiva alt välja kühveldanud. Ilma tema jututagi oleks selge, et Karnaki templijoonistustel on palju kõneleda, kuid kui kuulad kedagi, kes oskab lugeda kõiki neid hieroglüüfe, mis templihoonete seinu ja sambaid katavad, on ikka kümme korda põnevam. Panime Khaledit veidi proovile ka - näitasime mõnda väikest nüanssi kuskil kogu selle sigri-migri sees ja ta oskas veenvalt rääkida, mis see on. Muidugi võib arvata, et giidid kasutavad vajadusel ka fantaasiat, aga oli see siis nii või naa, meil oli huvitav ja see oligi kõige olulisem.



Ainuke asi, mis meie giidi jutuvoogu segas, oli üks teine vaatamisväärsus, mis võis täiesti võistelda Karnaki templikompleksiga. Nimelt oli väga vaatamisväärne meie seltskond - viis valget inimest! Huvitaval kombel on kõik ülejäänud templi külastajad kohalikud koolilapsed, neid kohe suurtes kogustes -, kes pidevalt väga meiega rääkida tahtsid. Võiks ju arvata, et turistid on siin tavaline asi, aga võta näpust. Mõned lapsed võtsidki.



Mis puudutab pealkirjas mainitud põnevaid saladusi, siis saan jagada ühte neist, ülejäänute jaoks tuleb ise kohale minna. Järgnev on muidugi rohkem müüt kui saladus, aga arvestades seda, et Egiptuse koolilastele seda templit külastades ei räägita, võib seda siiski niimoodi nimetada.