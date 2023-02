REISIKIRI | Honduras, halva mainega paradiis

Noor garifunalanna naeratab meile lahkesti läbi pimeduse. „Loomulikult võite siia jääda. Meil on ka enne olnud mittesukeldujaid.“ Ta avab ukse ning juhatab meid lihtsasse tuppa ventilaatori ja peeglikillukesega seinal. Vajume rõõmsalt ja väsinult pehmele madratsile.

Meie ööbimiskohaks on tüüpiline Kariibi mere äärne kanajalgadel puumaja. Kanajalgadel seetõttu, et kõrgemal on vähem sääski ja väidetavalt käib ka õhk sealt paremini läbi ning pole liiga palav. Ööbimiskoht on tegelikult sukeldumiskooli ühiselamu. Sukeldumine on Hondurases suhteliselt odav ning see teeb Utilast omamoodi ülikoolilinna. Selle ülikooli õppekavas on vaid üks aine – sukeldumine. Merihobud biitsepsile tätoveeritud, istuvad noored ameeriklased baaripukkidel ning vahetavad õllepudelite kohal päevaseid elamusi. Saarele pisut kauemaks jäädes paned tähele, kuidas joogikohti ja pitsarestorane väisavad samad näod – nemad õpivadki sukeldujateks.

Meie ööbimiskohaga on ühendatud pikk paadisild, mille tagumises otsas on pood. Tilkuvate sukeldumisülikondade alla on seatud kott-toolid ja diivanid, kus sukeldujad päevast väsimust välja puhkavad. Paadisillal on ka wifi, nii suundume meiegi troopikaöösse, laseme mustadel lainetel end õõtsutada ning sukeldume interneti-avarustesse.

Ohutum kui Pariis