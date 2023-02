5 põhjust, miks külastada maagilist Sloveeniat

1. Unustamatu maastik

Sloveenia on tuntud oma ilusa looduse pärast ja arvatavasti on praktiliselt võimatu valida seda kõige imelisemat kohta. Üks kõige ikoonilisemaid vaatamisväärsusi on Bledi järv- läbipaistev sinine vesi, mis on ümbritsetud Julia Alpidega. Järve keskel asub väike kirikuga saareke, mida külastades soovitame sealset kirikukella lüües soovi soovida.

Mägiseid vaateid saab ka nautida Triglavi rahvuspargis. Seal asuvad Julia Alpide kõrgeimad tipud ja ka mitmed ilusad jõed ning järved. Zelenci looduskaitsela on samuti piltilus- laudteed läbivad ristirästi kristallselgete allikate ja lopsakate metsadega märgalasid.

Sloveeniast leiab isegi mõned kosed. Kõige vägevamad nendest on Kozjaki kosk, mis on osaliselt peidus looduslikus kaljus, riigi kõrgeim kosk Peričnik ning kuninglikud Martuljeki kosed.

2. Aktiivsed tegevused õues

Kui sa armastad matkata, siis Sloveenia on just sulle! Seal on ühed parimad matkarajad terves Euroopas. Uskumatuid vaateid saab nautida Alpe Adria, Via Alpina või näiteks Tolminska Gorita matkaradadel.

Ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvad Škocjani koopad võiksid kuuluda külastatavate kohtade nimekirja. Need suurejoonelised lubjakivikoopad moodustavad üle 6 kilomeetri jagu maa-aluseid käike, mis ulatuvad kuni 200 meetri sügavusele. Seal olles võib tunduda, nagu oleksid välja astunud mõnest ulmeraamatust või -filmist.

Sloveenial on palju pakkuda ka ekstreemspordi armastajatele. Mägine maastik annab võimaluse ronimiseks ja koopamatkamiseks, ning järvede ja jõgede rohkus võimaluse kanuu- ja parvematkadeks. Riigis on isegi mitmeid ekstreemspordi parke ja keskusi, pakkudes kõike alates õhusõitudest trossidel kuni paraplaaniga lendamiseni.

3. Ljubljana ajaloolised hooned

Ljubljana on iidne linn, kus on sajanditevanuseid ajaloolisi vaatamisväärsusi. Üks põhilisi atraktsioone on 900 aastat vana Ljubljana loss. Hoone asub kõrgel mäe otsas, pakkudes fantastilisi vaateid linnale. Ülevalt leiab ka muuseumi ning mitmeid restorane.