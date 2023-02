Lumi kaelani? Tee siis endale ise räätsad!

Alaska koprasaba räätsad on kombinatsioon Alaska ja koprasaba räätsadest, mis on eelkõige mõeldud kasutamiseks just eriti paksu ja koheva lume korral. Algupäraselt on nimetatud disain pärit Põhja-Ameerika põhjaosast, kust see hiljem koos valgete karusnahaküttide täiendustega ka mujale maailmasse levis. Aga aitab nüüd ajalootunnist, asume asja kallale.