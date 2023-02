„Neil on raha, nad ei lähe enam koju.“ Venelased on leidnud endale uue pelgupaiga

Paljude venelaste jaoks, kes on otsustanud vahetada kodu agressorriigis elu vastu Tai päikese käes, ei ole raha probleemiks. Venelaste seas domineerivate saare piirkondade kinnisvaramaaklerid ütlevad, et jõukate külastajate sissevool, mida toidab kasvav arusaam, et sõda ei ole teise aasta jooksul veel lõppemas, on viinud hinnad rekordtasemele.