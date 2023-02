Reisijad valisid oma lemmikud: need on 10 maailma parimat looduskaunist sihtkohta

Imekauni looduse nautimiseks on reisijate hinnangul just need paigad parimad kohad, kuhu kindlasti reisida tasub.

Top 10

Mauritius on vaieldamatult Aafrika kõige rikkam sihtkoht. Saar on justkui toopiline paradiis, kus on külastajal palju teha. Saare pealinnas Port Louis-s asub elavdatud sadam ja vilgas turg. Enamik külastajaid valivad kuurortpiirkonnad nagu Mont Choisy, vaikne Trou-aux-Biches ja rahvarohkem Flic en Flac, mis on eelkõige populaarne paik sukeldujate seas. Rivière Noire on ideaalne neile, kes otsivad võimalust kalapüügiks.