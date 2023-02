Diamond Sky lennutab reisijaid Hiiumaa liinil senisest suurema lennukiga

33-kohaline, 2+1 istmeridadega lennuk on endisest suurem ja mugavam.

Diamond Sky tegevjuht Madis Vanaselja: „Tallinn-Kärdla lennulepingu alla kirjutamisest kuni lendude alguseni oli aega vaid napp nädal. Diamond Sky meeskond töötas täisvõimsusel, et tagada katkematu lennuühendus Tallinna ja Kärdla vahel ning alustada lendudega juba 28. jaanuaril. Tegime omalt poolt kõik, et olla heaks partneriks riigile ja lendajatele ning oleme kindlad, et suurem lennuk suurendab ka lendamise populaarsust nii kohalike kui ka turistide seas.“