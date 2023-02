Kuidas sel aastal riigi sünnipäeva tähistada?

Kindral Laidoneri muuseum Viimsis – Tallinna piiril Viimsi mõisas, endises Eesti sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri suveresidentsis asuv Eesti sõjamuuseum on parim koht, et avastada sõdade ajalugu, millest Eestil ja eestlastel on läbi sajandite tulnud osa võtta.