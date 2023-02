Hestia on pandeemiast taastumas. Sektoris on toimunud mitmeid muutusi

Hestia Hotel Groupi tegevjuht Kaisa Mailend sõnab, et neile tuli kriis 2020. aasta märtsis ning kestis eelmise aasta veebruarini, mil algas uus kriis Ukraina sõja näol. „Hotellindus on olnud oma kõige madalamas seisus üldse,“ märgib ta, selgitades, et käibelangus oli pea 90%. „Langused, millest täna räägime, pole minu silmis langused, vaid on turu korrigeerimised ja kõikumised normaalsuse piirides.“ Mailend lisab, et praegu saab rääkida, et pandeemiat pole, kuid mõju on olemas.