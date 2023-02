Puhka Lätis | Uuri lähemalt, millised kohad on väärt külastamist

Via Jurmala Outlet Village – Baltikumi esimene ja ainus ostulinnak

Via Jurmala Outlet Village on Baltimaade ainus vabas õhus asuv ostulinnak, mis võimaldab turvaliselt ja meeldivalt sisseoste teha enam kui 70 kaubamärgiga poes.

Viimastel kuudel on outlet-küla suurendanud lastepoodide arvu ja laiendanud oluliselt olemasolevate kaubamärkide valikut. Näiteks Elkor Kids Outleti kaubamärkide valik on muljetavaldav: Guess Jeans Kids, Gulliver, Tommy Hilfiger Kids, Calvin Klein Kids, Brums, Boboli, Sly, Columbia Kids jne. Keskkonnasõbralikud kaubamärgid, nagu Condor, Frugi, Paade Mode, Steiff, Wauw Capow jne, on saadaval Petite Kingdomi poes.