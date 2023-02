Viking Line'i käive kasvas eelmisel aastal mitmekordselt

Ta lisas, et möödunud aasta märtsis Turu–Ahvenamaa–Stockholmi liinile tulnud Viking Glory on seadnud uue standardi reisijateveol nii rahvusvaheliselt kui ka meie oma teeninduspiirkonnas.,, Laev on populaarne ja hästi toiminud, andes seega olulise panuse ettevõtte tuludesse. 2022. aastal olime oma tegevuses edukad. Nõudlus reisijateveo turul oli hea ning reisijateveo maht ületas ootusi. Viking Line'iga reisis ligi 5 miljonit reisijat, mis on 114% tõus võrreldes 2021. aastaga,'' ütles Hanses.