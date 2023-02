Kaplinn kui digitaalnomaadide meelispaik - miks siia tullakse?

Minu radarile sattus Kaplinn päris mitmel põhjusel. Esiteks, ma ei olnud kunagi varem LAVis käinud ja tahtsin kogeda sealset kultuuri ning üleüldse kõike, mida riigil pakkuda on. Teine põhjus on üsna praktiline - ajatsoon. Kuivõrd töötan klientidega, kes on Eestis ja mujal Euroopas, siis oli Kaplinn suurepärane sihtkoht just sarnase ajatsooni tõttu. Ja kolmas mõjuv faktor oli mõistagi ilm. Siis, kui Eestis on aeg talveparkad välja võtta, algab Lõuna-Aafrikas suvi. Ja suvi mulle meeldib! Otsustatud - ma lendan Lõuna-Aafrika Vabariiki! Kuid otsus suunduda LAVi ei tulnud sugugi kergelt ja tõttöelda internetiavarustes tehtud taustauuring ei soosinud minekut üldse.