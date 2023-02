Esimene riik, kes samasuguse otsuse vastu võttis, on Iirimaa. See oli osa programmist, mis aitas suurendada riigisse suunatud investeeringuid.

Portugali peaminister Antonio Costa ütles neljapäeval, et tema valitsus lõpetab uute kuldsete viisade väljastamise, et „võidelda kinnisvara hinnaspekulatsioonidega“. Iirimaa on oma otsuses viidanud Euroopa Liidu hoiatustele selliste programmide julgeolekumõjude kohta.