REISID SINU TASKUS | Eestlaste kuumad reisisihtkohad läbi aegade

Delfi Tasku uues saatesarjas „Reisid Sinu Taskus“ kutsume külla rikkaliku infopagasiga reisigurmaane, jagame vahvaid reisilugusid ning tutvustame avastamist ootavaid põnevaid, kauneid ja inspireerivaid paiku. Esimese saate külaline on Hiiumaa mees Tiit Randma. Juba 30 aastat on Tiit Reisid inimesi nii Eesti kui kaugemate maadega tutvuma viinud. Seega - kogemusi on, ja reisijutte ka!