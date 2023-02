Finnair lõpetab lennuki pardal toodete müügi

,,Pardal ostlemine on meie reisijate seas üha vähem populaarne,'' ütles Finnairi tootejuht Valtteri Helve. Ta lisas, et lennufirma teatas juba 2020. aasta kevadel, et kavatseb lähitulevikus lõpetada lennuki pardal toodete müügi eesmärgiga vähendada lennuki üleüldist kaalu. Nüüd on aeg see realiseerida.