BTA reisikindlustuse turundusjuhi Meeri Tiiratsi sõnul hüvitab reisikindlustus muidu meditsiiniabi kulud kuni 150 000€ ulatuses, aga koroona korral 40 000€ ulatuses. See on maksimaalne summa, mille ulatuses kulud hüvitatakse. Ta lisas, et BTA kindlustus ei palu reisikindlustuse sõlmimisel vaktsineerimispassi ega Covid-19 vastu vaktsineerimist.