Amsterdamis ei saa varsti enam avalikult üht tegevust harrastada, mis turiste sinna meelitab

Amsterdami linnavalitsus on teatanud, et varsti keelatakse kanepi avalik suitsetamine linnatänavatel. Kohalikud ei ole rahul sellega, et Amsterdam on tuntud kui ,,kanepi pealinn'' ja inimesed reisivad sinna just selleks, et seda tegevust harrastada. Kohalike sõnul tekitab see olukorra, kus linnatänavatel on palju narkootilise aine all olevaid inimesi, kes võivad käituda ohtlikult või ebameeldivalt.