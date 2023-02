Järjekordne lennufirma hädas: Lufthansa on peatanud kõik lennud

Lufthansa kinnitas Twitteris, et IT-probleemid on põhjustatud ehitustöödest Frankfurdi piirkonnas. Lennud suunatakse ümber teistesse Saksamaa lennujaamadesse, sealhulgas Nürnbergi, Kölni ja Düsseldorfi.

Deutsche Telekomi pressiesindaja Peter Kespohl ütles, et alates teisipäevast on Deutsche Bahni raudteeliinil kahjustada saanud neli kaablit. Kaablid said kahjustada betoonpuuridega tööde käigus, mida ei tellinud ega viinud läbi Deutsche Telekom. Ettevõte on kaks kaablit juba parandanud, kuid ülejäänud kaablite parandamine on veel pooleli. Kespohl ei osanud kohe öelda, kui kaua remondi lõpetamine aega võtab.