IDA/VIRU talveseiklus

Matkasõpradele ja saunaaustajatele

Avasta Toila talvine pankranniku võlumaailm

Valaste jäämaailm ja talveseiklus

Kolm laksu kahe hinnaga

Kodus diivanilt Indiana Jonesi filmi vaatamine on üks asi, aga ise koos ehtsa kaevuriga maa-aluste käikude avastamine hoopis teine tera. Just sellist võimalust pakub seikluspaketi osana Eesti Kaevandusmuuseum. Paketi teine pakkumine võimaldab uudistada Kohtla karjääri. Pange oma seltskond proovile. Saab orienteeruda, vihjete alusel ülesandeid lahendada ja takistusi ületada. Jalgsiseikluse kõrval saab kolmandaks ette võtta ka seikluse maasturitega. Kui jala on mülgastes ja kanjonites pigem tülikas trööbata, siis maasturiga on seda lausa lust teha. Adrenaliini annab juurde asjaolu, et kogu seikluspakkumine on 2 = 3 hinnaga!