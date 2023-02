Ryanair uues teates: Tallinna lennujaama juhi jutt tekitab mitmes mõttes muret

Hoolimata sellest, et Ryanair on juba vähendanud oma 2023. aasta suve lennuplaani Tallinnas 35% võrra, annab odavlennufirma sõnul Tallinna lennujaama tegevjuht Riivo Tuvike nüüd märku, et tasusid tuleb veelgi tõsta, mis muudaks Eesti veelgi konkurentsivõimetumaks võrreldes Euroopa partneritega ning seaks veelgi enam ohtu Eesti ühenduvuse, turismi, liikluse ja töökohad.

Eriti murettekitav on Ryanairi esindaja hinnangul see, et Tuvike on avalikult tunnistanud, et arutab tulevasi hinnakujundusstrateegiaid Riia ja Vilniuse lennujaamadega, mis on konkurentsiõiguse kohaselt rangelt keelatud. Hinnakokkulepped lennujaamade vahel kahjustavad reisijaid, ühenduvust, tööhõivet ja lõppkokkuvõttes Eesti ja laiemalt Balti riikide majandust.